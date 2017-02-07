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14:30 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Киллер уральского генерала Тимониченко Дудко оказался связан с Гайсиным

Обвиняемые в покушении на экс-начальника УВД Екатеринбурга сожгли машину топ-менеджера одиозного бизнесмена.

Стали известны подробности поджога автомобиля, который сожгли обвиняемые в покушении на Бориса Тимониченко бывший милиционер Олег Дудко и Игорь Казаков.

По информации «АиФ-Урал», Лэнд Круизер 200, сгоревший в апреле 2015 года в Екатеринбурге, принадлежал Эльвире Шпейт, которая значилась в топ-менеджменте банка «Вятич» и исполнительным директором «Уралбиофарм». Оба предприятия контролирует Малик Гайсин, которого называют в числе самых известных рейдеров.

Поводом для поджога иномарки Шпейт стала жалоба на нее со стороны гражданской жены Дудко Анжелики Насыровой. По имеющимся данным, Насырову, которая также трудилась в структурах Малика Гайсина, отстранили от процедуры банкротства еще одного предприятия — «Свердловскдорстроя», к которому также имеет отношение Гайсин. О возникших проблемах в отношениях с коллегой Насырова якобы сообщила Олегу Дудко, после чего он с Казаковым облил машину обидчицы бензином и поджег. Авто полностью уничтожено.

Интересно, что у действиях Насыровой силовики не установили признаков состава преступления, а о произошедшем следователям СКР сообщил напарник Дудко ранее судимый наркоман Игорь Казаков, бывший водителем как в случае с поджогом, так и в случае с покушением. По словам Александра Белобородова, представляющего интересы Дудко, обвинение в поджоге будет предъявлено по принципу преюдиции — после приговора Казакову. По состоянию на 7 февраля 2017 года материалы по его уголовному делу отправлены в суд.

Подозреваемым в покушении на Бориса Тимониченко предъявлено обвинение Игоря Казакова обвиняют по трем уголовным статьям — в пособничестве в покушении на убийство (покушение на Бориса Тимониченко), хранении наркотических средств (при задержании у него обнаружили 1,06 грамма синтетического вещества) и пособничестве уничтожения чужого имущества (поджог автомобиля). Арест Олега Дудко, который в феврале 2016 года выстрелил в лицо генералу МВД, ныне начальнику службы безопасности энергетической компании Виктора Вексельберга «Т-плюс», продлен до 19 февраля.

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