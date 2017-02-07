Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как получить бесплатную землю от государства?
Хлоргексидин вызывает аллергию
Яна Поплавская стала участницей реалити-шоу «Рублево-Бирюлево»
Дочка Анны Седоковой собирается стать моделью (видео)
СМИ: у Памелы Андерсон роман с Джулианом Ассанжем
Лыжник выжил после падения с 40-метровой высоты И записал это на видео
Дочери Ксении Бородиной предложили заменить Лену Летучую
Пять ошибок, которыми родители портят ребенку сон
Что делать, если кончились деньги на ипотеку?
Платежные квитанции за ЖКУ изменились
"Нам хорошо и мы в домике": Канделаки рассказала о молодом муже
По столице Саудовской Аравии нанесен ракетный удар
Тина Канделаки поздравила мужа с 30-летием
28-летняя дочка Деми Мур и Брюса Уиллиса увеличила губы (фото)
Трамп сказал, что будет, если Калифорния отделится от США - СМИ
«Мы обеспокоены»: Путин и Трамп обсудили бои в ДНР
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
20Ситуация на юго-востоке Украины
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
14:33 (мск), источник: Новости Перми

В Губахе товаровед обокрал соседний отдел в ТЦ

В полицию обратился 35-летний владелец торговой точки. Неизвестный тайно похитил одежду и обувь на общую сумму более 10 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что взлома замка входной двери не было. В ходе расследования было установлено, что кражу совершил ранее не судимый 26-летний местный житель. Он был задержан.

Вор работал товароведом в магазине, расположенном рядом с отделом пострадавшего. Утром, придя на работу и воспользовавшись удобным моментом, он взял связку ключей, по невнимательности оставленную охранником.

После мужчина открыл дверь торгового помещения и украл вещи. Похищенное он спрятал, а ключи вернул на место.

В ходе допроса молодой человек дал признательные показания.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Похищенный товар изъят и возвращен законному владельцу. Следствие продолжается.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Максим Решетников намерен баллотироваться в губернаторы Прикамья
Песков: Москва негативно относится к расширению НАТО
Путин и Меркель договорились о встречах в нормандском формате
Российский боксер Поветкин будет исключен из рейтинга IBF
Медведев поддержал бессрочную бесплатную приватизацию жилья
МИД Египта назвал крушение российского лайнера на Синае терактом
Россияне стали счастливее
Российская делегация примет участие в сессии ПАСЕ в Мадриде
Спорт
Каррера шпионит за «быками», Слуцкий в ЦСКА: обзор сборов В понедельник Массимо Каррера посетил контрольный матч «Краснодара» с корейским «Сувон Самсунг»
Авто
В России начались продажи «китайца» за 1,7 млн рублей Компания Geely официально вывела на российский рынок флагманскую модель Emgrand GT
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
Назван самый кассовый российский фильм 2016 года Премию «Блокбастер» в номинации «Самый кассовый отечественный фильм года» получила лента, которая собрала в России и СНГ более 1,5 млрд рублей, и это не «Викинг»
Недвижимость
Минстрой предупредил о новой схеме мошенничества
Метро перестало влиять на цену московских квартир
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Что делать, если вы больше не можете выплачивать ипотеку?
Леди
Звезды, которые умеют расставаться с молодостью красиво (фото) Попросили хирургов прокомментировать внешность звезд, которые утверждают, что выбрали естественное старение.
Дети
Дочери Ксении Бородиной предложили заменить Лену Летучую Семилетняя Маруся может стать ведущей детской версии «Ревизорро».
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь