В Губахе товаровед обокрал соседний отдел в ТЦ

Полицейские выяснили, что взлома замка входной двери не было. В ходе расследования было установлено, что кражу совершил ранее не судимый 26-летний местный житель. Он был задержан.

Вор работал товароведом в магазине, расположенном рядом с отделом пострадавшего. Утром, придя на работу и воспользовавшись удобным моментом, он взял связку ключей, по невнимательности оставленную охранником.

После мужчина открыл дверь торгового помещения и украл вещи. Похищенное он спрятал, а ключи вернул на место.

В ходе допроса молодой человек дал признательные показания.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Похищенный товар изъят и возвращен законному владельцу. Следствие продолжается.