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14:20 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Ревнивец сжег Toyota соперника в центре Воронежа

Хозяин иномарки встречался с возлюбленной поджигателя.

Полицейские задержали 22-летнего воронежца, который поджег Toyota Caldina на улице Карла Маркса, сообщила пресс-служба регуправления МВД во вторник, 7 февраля. Парень уничтожил иномарку из ревности — 31-летний автовладелец встречался с его бывшей девушкой.

Молодой человек облил пятидверный универсал Toyota растворителем и поджег 30 января 2017 года. Огонь полностью уничтожил машину. Хозяин иномарки заявил в полицию.

Правоохранители изучили записи с камеры видеонаблюдения и установили круг общения водителя. Заподозренный воронежец признался в поджоге.

Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога). Парню грозит до 5 лет лишения свободы. С воронежца взяли подписку о невыезде.

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