Ревнивец сжег Toyota соперника в центре Воронежа
Хозяин иномарки встречался с возлюбленной поджигателя.
Хозяин иномарки встречался с возлюбленной поджигателя.
Полицейские задержали 22-летнего воронежца, который поджег Toyota Caldina на улице Карла Маркса, сообщила
Молодой человек облил пятидверный универсал Toyota растворителем и поджег 30 января 2017 года. Огонь полностью уничтожил машину. Хозяин иномарки заявил в полицию.
Правоохранители изучили записи с камеры видеонаблюдения и установили круг общения водителя. Заподозренный воронежец признался в поджоге.
Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога). Парню грозит до 5 лет лишения свободы. С воронежца взяли подписку о невыезде.