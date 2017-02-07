Под сошедшей на Шымбулаке лавиной погиб человек

Официального подтверждения информации пока нет. Согласно сведениям источников, погибший мог быть одним из волонтеров Универсиады-2017 либо иностранным туристом.

В Управлении здравоохранения Алматы от комментариев отказались. В дирекции Универсиады пообещали предоставить информацию в ближайшее время.