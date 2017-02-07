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14:25 (мск), источник: 365info.kz

Под сошедшей на Шымбулаке лавиной погиб человек

По предварительным данным, в результате схода лавины на горнолыжном курорте Шымбулак погиб один человек.

Источник: 365info.kz

Официального подтверждения информации пока нет. Согласно сведениям источников, погибший мог быть одним из волонтеров Универсиады-2017 либо иностранным туристом.

В Управлении здравоохранения Алматы от комментариев отказались. В дирекции Универсиады пообещали предоставить информацию в ближайшее время.

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