Под сошедшей на Шымбулаке лавиной погиб человек
По предварительным данным, в результате схода лавины на горнолыжном курорте Шымбулак погиб один человек.
По предварительным данным, в результате схода лавины на горнолыжном курорте Шымбулак погиб один человек.
Официального подтверждения информации пока нет. Согласно сведениям источников, погибший мог быть одним из волонтеров Универсиады-2017 либо иностранным туристом.
В Управлении здравоохранения Алматы от комментариев отказались. В дирекции Универсиады пообещали предоставить информацию в ближайшее время.