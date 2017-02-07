Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
От боли в спине не помогают никакие лекарства
Яна Поплавская стала участницей реалити-шоу «Рублево-Бирюлево»
В Сети появились фотографии подросшей дочери Тома Круза
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Сделано в России. 7 отечественных учёных, изменивших мирЭти люди определили, по каким путям пойдёт ХХ век.
В Сети появились фотографии подросшей дочери Тома Круза
Как мы растим маленьких тиранов
Что делать, если кончились деньги на ипотеку?
Платежные квитанции за ЖКУ изменились
"Нам хорошо и мы в домике": Канделаки рассказала о молодом муже
По столице Саудовской Аравии нанесен ракетный удар
Узнать все: Николь Кидман напишет откровенную автобиографию
СМИ: у Памелы Андерсон роман с Джулианом Ассанжем
Трамп сказал, что будет, если Калифорния отделится от США - СМИ
«Мы обеспокоены»: Путин и Трамп обсудили бои в ДНР
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
20Ситуация на юго-востоке Украины
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
14:27 (мск), источник: СуперОмск

Омского экс-судью Хайрулина подорвали в отместку за осужденного пасынка — СК

Завершилось расследование дела в отношении 53-летнего Виктора Шумова, который в апреле 2016 года попытался взорвать автомобиль бывшего судьи Большереченского райсуда.

Шумова обвиняют в покушении на убийство общеопасным способом в связи с выполнением предполагаемой жертвой своего общественного долга, в умышленном повреждении чужого имущества и незаконном хранении боеприпасов.

Напомним, утром 26 апреля 2016 года в Большеречье произошел взрыв автомобиля УАЗ, в котором находился бывший председатель районного суда Газиз Хайрулин. Подозреваемый в организации подрыва был задержан в июле.

Оказалось, что судью мужчина решил взорвать в отместку за пасынка, на которого по совету судьи Хайрулина было написано заявление в правоохранительные органы, вылившееся впоследствии в уголовное дело за разбой и прочие преступления.

Для мести Виктор Шумов установил под днище автомобиля экс-судьи взрывное устройство, состоящее из ручной гранаты и взрывателя, соединив предохранительное кольцо взрывателя с карданным валом автомобиля. Взрывчатка сработала около 8:00, когда Газиз Хайрулин начал движение задним ходом. В результате он получил оскольчато-взрывную травму правой руки, кроме того, был значительно поврежден и автомобиль.

Помимо этого, в ходе обыска у Шумова были обнаружены 45 патронов к обрезу, которые те приобрел и хранил незаконно, сообщила пресс-служба омского Следкома.

В ходе следствия подозреваемый подрывник своей вины не признал, тем не менее было собрано достаточно доказательств, с которыми дело отправится в суд.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Песков: Москва негативно относится к расширению НАТО
Путин и Меркель договорились о встречах в нормандском формате
Российский боксер Поветкин будет исключен из рейтинга IBF
Медведев поддержал бессрочную бесплатную приватизацию жилья
МИД Египта назвал крушение российского лайнера на Синае терактом
Россияне стали счастливее
Российская делегация примет участие в сессии ПАСЕ в Мадриде
Спорт
Каррера шпионит за «быками», Слуцкий в ЦСКА: обзор сборов В понедельник Массимо Каррера посетил контрольный матч «Краснодара» с корейским «Сувон Самсунг»
Авто
В России начались продажи «китайца» за 1,7 млн рублей Компания Geely официально вывела на российский рынок флагманскую модель Emgrand GT
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
Назван самый кассовый российский фильм 2016 года Премию «Блокбастер» в номинации «Самый кассовый отечественный фильм года» получила лента, которая собрала в России и СНГ более 1,5 млрд рублей, и это не «Викинг»
Недвижимость
Все россияне получили право на бесплатную землю
Цена на новостройки Петербурга вырастет в 2017 году
В Петербурге появилось 45 новых улиц
Что делать, если вы больше не можете выплачивать ипотеку?
Леди
Звезды, которые умеют расставаться с молодостью красиво (фото) Попросили хирургов прокомментировать внешность звезд, которые утверждают, что выбрали естественное старение.
Дети
Дочери Ксении Бородиной предложили заменить Лену Летучую Семилетняя Маруся может стать ведущей детской версии «Ревизорро».
Все о ремонте
«Самодельные» комнаты без окон: как их обустроить?
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Необычные здания-спирали (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь