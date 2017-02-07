Омского экс-судью Хайрулина подорвали в отместку за осужденного пасынка — СК
Завершилось расследование дела в отношении 53-летнего Виктора Шумова, который в апреле 2016 года попытался взорвать автомобиль бывшего судьи Большереченского райсуда.
Завершилось расследование дела в отношении 53-летнего Виктора Шумова, который в апреле 2016 года попытался взорвать автомобиль бывшего судьи Большереченского райсуда.
Шумова обвиняют в покушении на убийство общеопасным способом в связи с выполнением предполагаемой жертвой своего общественного долга, в умышленном повреждении чужого имущества и незаконном хранении боеприпасов.
Напомним, утром 26 апреля 2016 года в Большеречье произошел взрыв автомобиля УАЗ, в котором находился бывший председатель районного суда Газиз Хайрулин. Подозреваемый в организации подрыва был задержан в июле.
Оказалось, что судью мужчина решил взорвать в отместку за пасынка, на которого по совету судьи Хайрулина было написано заявление в правоохранительные органы, вылившееся впоследствии в уголовное дело за разбой и прочие преступления.
Для мести Виктор Шумов установил под днище автомобиля
Помимо этого, в ходе обыска у Шумова были обнаружены 45 патронов к обрезу, которые те приобрел и хранил незаконно, сообщила
В ходе следствия подозреваемый подрывник своей вины не признал, тем не менее было собрано достаточно доказательств, с которыми дело отправится в суд.