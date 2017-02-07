Омского экс-судью Хайрулина подорвали в отместку за осужденного пасынка — СК

Шумова обвиняют в покушении на убийство общеопасным способом в связи с выполнением предполагаемой жертвой своего общественного долга, в умышленном повреждении чужого имущества и незаконном хранении боеприпасов.

Напомним, утром 26 апреля 2016 года в Большеречье произошел взрыв автомобиля УАЗ, в котором находился бывший председатель районного суда Газиз Хайрулин. Подозреваемый в организации подрыва был задержан в июле.

Оказалось, что судью мужчина решил взорвать в отместку за пасынка, на которого по совету судьи Хайрулина было написано заявление в правоохранительные органы, вылившееся впоследствии в уголовное дело за разбой и прочие преступления.

Для мести Виктор Шумов установил под днище автомобиля экс-судьи взрывное устройство, состоящее из ручной гранаты и взрывателя, соединив предохранительное кольцо взрывателя с карданным валом автомобиля. Взрывчатка сработала около 8:00, когда Газиз Хайрулин начал движение задним ходом. В результате он получил оскольчато-взрывную травму правой руки, кроме того, был значительно поврежден и автомобиль.

Помимо этого, в ходе обыска у Шумова были обнаружены 45 патронов к обрезу, которые те приобрел и хранил незаконно, сообщила пресс-служба омского Следкома.

В ходе следствия подозреваемый подрывник своей вины не признал, тем не менее было собрано достаточно доказательств, с которыми дело отправится в суд.