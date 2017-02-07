В Соликамске пьяный внук проломил стену, чтобы ограбить бабушку и дедушку

32-летний житель Соликамска осуждён за дерзкое ограбление собственных родственников.

По информации МВД, летом прошлого года пьяный внук пришёл к бабушке и дедушке в гости, но они не пустили его домой. Тогда он сломал стену хозяйственного пристроя и через него проник в дом. Там он стал требовать у родных деньги. Получив отказ, он ударил бабушку и дедушку по лицу, забрал их телефоны и скрылся.

Мужчине назначили наказание в виде 5,5 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима.