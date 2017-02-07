Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
В Индии у женщины из головы извлекли живого таракана
Яна Поплавская стала участницей реалити-шоу «Рублево-Бирюлево»
В Сети появились фотографии подросшей дочери Тома Круза
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
Пытки террористов и ловля мигрантов: Трамп вернет США величие Что успел сделать Дональд Трамп на посту президента
В Сети появились фотографии подросшей дочери Тома Круза
Как мы растим маленьких тиранов
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Необычные здания-спирали (фото)
"Нам хорошо и мы в домике": Канделаки рассказала о молодом муже
По столице Саудовской Аравии нанесен ракетный удар
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
Трамп сказал, что будет, если Калифорния отделится от США - СМИ
«Мы обеспокоены»: Путин и Трамп обсудили бои в ДНР
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
20Ситуация на юго-востоке Украины
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
14:54 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Соликамске пьяный внук проломил стену, чтобы ограбить бабушку и дедушку

Мужчина забрал у них сотовые телефоны.

32-летний житель Соликамска осуждён за дерзкое ограбление собственных родственников.

По информации МВД, летом прошлого года пьяный внук пришёл к бабушке и дедушке в гости, но они не пустили его домой. Тогда он сломал стену хозяйственного пристроя и через него проник в дом. Там он стал требовать у родных деньги. Получив отказ, он ударил бабушку и дедушку по лицу, забрал их телефоны и скрылся.

Мужчине назначили наказание в виде 5,5 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Свыше 2000 вариантов вируса гриппа. Врач о том - как лечить ОРВИ
Песков: Москва негативно относится к расширению НАТО
Путин и Меркель договорились о встречах в нормандском формате
Российский боксер Поветкин будет исключен из рейтинга IBF
Медведев поддержал бессрочную бесплатную приватизацию жилья
МИД Египта назвал крушение российского лайнера на Синае терактом
Россияне стали счастливее
Российская делегация примет участие в сессии ПАСЕ в Мадриде
Спорт
Каррера шпионит за «быками», Слуцкий в ЦСКА: обзор сборов В понедельник Массимо Каррера посетил контрольный матч «Краснодара» с корейским «Сувон Самсунг»
Авто
В России начались продажи «китайца» за 1,7 млн рублей Компания Geely официально вывела на российский рынок флагманскую модель Emgrand GT
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
Назван самый кассовый российский фильм 2016 года Премию «Блокбастер» в номинации «Самый кассовый отечественный фильм года» получила лента, которая собрала в России и СНГ более 1,5 млрд рублей, и это не «Викинг»
Недвижимость
Петербуржцев выселяют из-за долгов по квартплате
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
В Петербурге появилось 45 новых улиц
Леди
Звезды, которые умеют расставаться с молодостью красиво (фото) Попросили хирургов прокомментировать внешность звезд, которые утверждают, что выбрали естественное старение.
Дети
Дочери Ксении Бородиной предложили заменить Лену Летучую Семилетняя Маруся может стать ведущей детской версии «Ревизорро».
Все о ремонте
«Самодельные» комнаты без окон: как их обустроить?
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Необычные здания-спирали (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь