В Волгограде пенсионер обнаружил на капоте своей машины боевую гранату
Пенсионер обнаружил на капоте своей «Волги» боевую гранату, прислоненную к лобовому стеклу, в Краснооктябрьском районе Волгограда.
Пенсионер обнаружил на капоте своей «Волги» боевую гранату, прислоненную к лобовому стеклу, в Краснооктябрьском районе Волгограда.
«Полицейские и кинологи с собакой оцепили автомобиль, а бойцы ОМОНа Росгвардии провели инженерную разведку и установили, что на машине
Теперь полицейским предстоит установить человека, оставившего гранату на автомобиле пенсионера. В настоящее время правоохранители опрашивают свидетелей и изучают записи с камер видеонаблюдения. Известно, что автомобиль зарегистрирован на женщину 1930 года рождения, но пользовался им ее пожилой сын.