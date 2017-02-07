В Волгограде пенсионер обнаружил на капоте своей машины боевую гранату

«Полицейские и кинологи с собакой оцепили автомобиль, а бойцы ОМОНа Росгвардии провели инженерную разведку и установили, что на машине кто-то оставил боевую гранату Ф-1 с запалом Кавешникова и элементами коррозии. Опасный предмет был изъят и в специальном контейнере транспортирован на уничтожение», — сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Теперь полицейским предстоит установить человека, оставившего гранату на автомобиле пенсионера. В настоящее время правоохранители опрашивают свидетелей и изучают записи с камер видеонаблюдения. Известно, что автомобиль зарегистрирован на женщину 1930 года рождения, но пользовался им ее пожилой сын.