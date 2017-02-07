В Волгограде будут судить пенсионера, виновного в гибели 16-летней школьницы

В прошлом году 19 августа пенсионер за рулем отечественной машины ехал по проспекту Жукова в направлении улицы Хорошева. По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, «семерка» не предоставила преимущество иномарке. В итоге они столкнулись. Машины зацепили 24-летних юношу и девушку, переходивших дорогу. Их госпитализировали.

Пассажирка «семерки» скончалась на месте ДТП из-за полученных травм. Водитель и другая пассажирка отечественной легковушки были доставлены в больницу.

В отношении 64-летнего водителя ВАЗа (в салоне этого водителя находилась погибшая школьница) возбуждено уголовное дело по факту нарушения ПДД, повлекшего по неосторожности смерть человека. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.