В Пионерском из-за кишечной инфекции госпитализировали 13 человек из дома престарелых

Из дома-интерната для престарелых и инвалидов «Сосновая усадьба» в Пионерском увезли в больницу 13 человек из-за кишечной инфекции. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в областном министерстве социальной политики.

В учреждении зафиксировали групповое заражение острой кишечной инфекцией. «Количество пострадавших достигло 20 человек, 13 из которых госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь», — уточнили в Минсоцполитики.

Сотрудники Роспотребнадзора проводят комплекс противоэпидемических и дезинфекционных мер. Министерство начало служебную проверку по факту случившегося.