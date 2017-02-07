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14:52 (мск), источник: Калининград.Ru

В Пионерском из-за кишечной инфекции госпитализировали 13 человек из дома престарелых

Всего пострадали 20 пожилых людей.

Источник: Калининград.Ru

Из дома-интерната для престарелых и инвалидов «Сосновая усадьба» в Пионерском увезли в больницу 13 человек из-за кишечной инфекции. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в областном министерстве социальной политики.

В учреждении зафиксировали групповое заражение острой кишечной инфекцией. «Количество пострадавших достигло 20 человек, 13 из которых госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь», — уточнили в Минсоцполитики.

Сотрудники Роспотребнадзора проводят комплекс противоэпидемических и дезинфекционных мер. Министерство начало служебную проверку по факту случившегося.

Комментарии
1
Алекс
уровень то какой обслуживания стариков? денег не хватает! ....везде денег не хватает......
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