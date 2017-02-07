В Пионерском из-за кишечной инфекции госпитализировали 13 человек из дома престарелых
Всего пострадали 20 пожилых людей.
Всего пострадали 20 пожилых людей.
Из
В учреждении зафиксировали групповое заражение острой кишечной инфекцией. «Количество пострадавших достигло 20 человек, 13 из которых госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь», — уточнили в Минсоцполитики.
Сотрудники Роспотребнадзора проводят комплекс противоэпидемических и дезинфекционных мер. Министерство начало служебную проверку по факту случившегося.