Россиянин погиб при сходе лавины на Шымбулаке

На Шымбулаке в результате схода лавины погиб мужчина, передает корреспондент Tengrinews.kz. Информацию об этом подтвердил официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов.

Как стало известно, лавина сошла на западном склоне Шымбулака. По данным Иманкулова, мужчина выехал за пределы трассы. Его извлекли из-под снега и доставили в больницу, где он скончался. По предварительным данным, погибший является гражданином Российской Федерации и был рефери соревнований.