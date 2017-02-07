Россиянин погиб при сходе лавины на Шымбулаке
По предварительным данным, погибший является гражданином Российской Федерации и был рефери соревнований.
По предварительным данным, погибший является гражданином Российской Федерации и был рефери соревнований.
На Шымбулаке в результате схода лавины погиб мужчина, передает корреспондент Tengrinews.kz. Информацию об этом подтвердил официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов.
Как стало известно, лавина сошла на западном склоне Шымбулака. По данным Иманкулова, мужчина выехал за пределы трассы. Его извлекли