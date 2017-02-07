Пропавшего без вести 41-летнего мужчину нашли в доме у родителей

Полиция нашла числившегося пропавшим 41-летнего Александра Шулепова в доме у его родителей в Кизеле.

Ранее сообщалось, что мужчина пропал 3 февраля. Он выехал из Березников в Кизел, где живут его родные, и потерялся. Тревогу забила супруга Александра. По её словам, у мужчины есть небольшие проблемы со слухом.

Никаких преступлений в отношении него не совершалось.