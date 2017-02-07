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14:57 (мск), источник: АиФ Прикамье

Пропавшего без вести 41-летнего мужчину нашли в доме у родителей

Александр Шулепов выехал к родителям ещё 3 февраля, но доехал лишь накануне.

Полиция нашла числившегося пропавшим 41-летнего Александра Шулепова в доме у его родителей в Кизеле.

Ранее сообщалось, что мужчина пропал 3 февраля. Он выехал из Березников в Кизел, где живут его родные, и потерялся. Тревогу забила супруга Александра. По её словам, у мужчины есть небольшие проблемы со слухом.

Никаких преступлений в отношении него не совершалось.

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