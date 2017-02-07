Иностранец, подозреваемый в грабеже в Омске, изменил свою внешность

Полицейские задержали 19-летнего уроженца сопредельного государства, который ограбил студента одного из омских образовательных учреждений, сообщает официальный сайт регионального УМВД РФ.

Сотрудники полиции выяснили, что потерпевший снимал квартиру совместно со своим будущим обидчиком. Он познакомился с ним несколько месяцев назад, когда подрабатывал на стройке. Арендную плату договорились оплачивать пополам, однако новый знакомый не выполнил взятые обязательства. Студент попытался повлиять на соседа, сообщив об имеющемся долге его родственникам, но безуспешно. Напротив, тот стал требовать от молодого человека 5 000 рублей якобы в качестве компенсации за распространение информации о нём. А позже пришёл в квартиру и с применением силы забрал ноутбук, сотовый телефон и сабвуфер с колонками.

Полицейские задержали подозреваемого в квартире у знакомых в Кировском округе. Чтобы уйти от ответственности, он попытался изменить внешность, обесцветив волосы и брови. Похищенный ноутбук сдал в ломбард за 5 000 рублей, остальное имущество оставил себе.