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15:01 (мск), источник: АиФ Омск

Иностранец, подозреваемый в грабеже в Омске, изменил свою внешность

Молодой человек обесцветил волосы и брови.

Полицейские задержали 19-летнего уроженца сопредельного государства, который ограбил студента одного из омских образовательных учреждений, сообщает официальный сайт регионального УМВД РФ.

Сотрудники полиции выяснили, что потерпевший снимал квартиру совместно со своим будущим обидчиком. Он познакомился с ним несколько месяцев назад, когда подрабатывал на стройке. Арендную плату договорились оплачивать пополам, однако новый знакомый не выполнил взятые обязательства. Студент попытался повлиять на соседа, сообщив об имеющемся долге его родственникам, но безуспешно. Напротив, тот стал требовать от молодого человека 5 000 рублей якобы в качестве компенсации за распространение информации о нём. А позже пришёл в квартиру и с применением силы забрал ноутбук, сотовый телефон и сабвуфер с колонками.

Полицейские задержали подозреваемого в квартире у знакомых в Кировском округе. Чтобы уйти от ответственности, он попытался изменить внешность, обесцветив волосы и брови. Похищенный ноутбук сдал в ломбард за 5 000 рублей, остальное имущество оставил себе.

Все похищенные вещи изъяты и возвращены законному владельцу. Возбуждены уголовные дела по признакам состава преступлений, предусмотренных ст. 162 и 163 УК РФ (разбой, вымогательство). Подозреваемый арестован и содержится под стражей, информирует интернет-источник.

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