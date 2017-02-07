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15:04 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе искусанная питбулем девушка добилась компенсации в 70 тысяч рублей

В Уфе перед судом предстал владелец собаки, напавшей на прохожего, сообщает Прокуратура РБ.

По материалам проверки, в августе 2016 года 30-летняя уфимка пришла к друзьям в гости. Когда женщина поднялась на нужный этаж, из одной из квартир выбежал питбуль без намордника и поводка. Бойцовский пес укусил уфимку за ногу, а его хозяин даже не попытался отогнать питомца. С несколькими ранами девушка была госпитализирована. По результатам экспертизы, ей причинен вред здоровью средней тяжести.

Пострадавшая обратилась в суд за взысканием с хозяина собаки компенсации. Суд обязал ответчика выплатить ей расходы на лечение и компенсацию морального вреда в 70 тысяч рублей.

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