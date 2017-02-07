Кассир ломбарда в Нижнегорском украла 100 тысяч рублей
Полиция задержала кассира ломбарда в Нижнегорском. Девушка подозревается в хищении с места работы более 100 тысяч рублей.
Полиция задержала кассира ломбарда в Нижнегорском. Девушка подозревается в хищении с места работы более 100 тысяч рублей.
Об этом сегодня сообщила
Полицейским задержанная пояснила, что брала деньги из кассы для траты на собственные нужды. Вернуть их она собиралась путем займа необходимой суммы у родственников, а также знакомых.
Следственным отделом ОМВД России по Нижнегорскому району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные с использованием своего служебного положения). Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.