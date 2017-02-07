Кассир ломбарда в Нижнегорском украла 100 тысяч рублей

Об этом сегодня сообщила пресс-служба МВД по РК.

Полицейским задержанная пояснила, что брала деньги из кассы для траты на собственные нужды. Вернуть их она собиралась путем займа необходимой суммы у родственников, а также знакомых.

Следственным отделом ОМВД России по Нижнегорскому району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные с использованием своего служебного положения). Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.