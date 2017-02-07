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15:41 (мск), источник: Новый Калининград

Роспотребнадзор нашел нарушения в доме престарелых, где отравились 20 человек

В Пионерском в доме для престарелых и инвалидов «Сосновая усадьба», где пострадали 20 человек, выявлены нарушения противоэпидемических мероприятий. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщила глава регионального Роспотребнадзора Елена Бабура.

Информация о происшествии в Роспотребнадзор поступила в понедельник, 6 февраля.

«У нас зарегистрирован групповой очаг дизентерии в доме престарелых, расположенном в Пионерске. В очаге проводятся противоэпидемические мероприятия, устанавливаются пути, факторы передачи. Проводится лабораторное исследование персонала, контактных, заболевших, работает сформированная группа. Проводятся дезинфекционные мероприятия с целью локализации и ликвидации очага», — сообщила Бабура.

По ее словам, управление Роспотребнадзора проводится проверка в отношении данного учреждения.

«Предварительно выявили нарушение санитарного законодательства и противоэпидемических мероприятий. В первую очередь о том, что информация была несвоевременно передана в Роспотребнадзор, противоэпидемические мероприятия проводились несвоевременно, нарушались текущие моменты, противоэпидемические и инфекционные», — подчеркнула она.

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