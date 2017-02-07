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15:03 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже водитель Subaru сбил женщину на пешеходном переходе

После ДТП женщина попала в БСМП № 1.

Водитель Subaru Outback, 41-летний воронежец, сбил женщину на пешеходном переходе на улице 9 Января в 9:15 вторника, 7 февраля. Об аварии корреспонденту РИА «Воронеж» рассказали в службе спасения 112.

Авария произошла у дома № 211, уточнили в пресс-службе городской ГИБДД. Мужчина ехал со стороны улицы Антонова-Овсеенко в сторону Машиностроителей и сбил 45-летнюю жительницу Воронежа. Она переходила дорогу по «зебре» по ходу движения автомобиля. После ДТП женщина попала в БСМП № 1.

Полиция начала проверку по факту аварии. Правоохранители установят все обстоятельства произошедшего.

Сотрудники ГИБДД посоветовали водителям быть особенно внимательными при проезде через пешеходный переход. Горожанам порекомендовали вначале убедиться, что водитель видит их и пропускает, а потом только переходить дорогу. Нельзя ожидать своего сигнала светофора, стоя на проезжей части. Стоит помнить о том, что погодные условия зимой не позволяют машине остановиться быстро.

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