Пожар в жилом доме в поселке на востоке Казахстана локализован

АСТАНА, 7 фев — Sputnik. Пожар в жилом доме поселка Урджар Восточно-Казахстанской области, где взорвались четыре газовых баллона, локализован, общая площадь возгарания составила 360 квадратных метров, сообщила пресс-служба департамента по ЧС ВКО.

Пожар в двухэтажном жилом доме начался в обеденное время. В помещении было расположено 16 квартир. В результате пожара произошла вспышка четырех газовых баллонов. Среди жильцов жертв и пострадавших нет.

«В 16.30 по пожару объявлена локализация. Ориентировочная площадь составила 360 квадратных метров. Дальнейшей угрозы распространения огня нет. Пожарные расчеты производят тушение с трех боевых участков. В ликвидации задействованы 20 человек личного состава и пять автоцистерн», — говорится в сообщении.

На месте ЧП организован штаб пожаротушения, местным исполнительным органом отрабатывается вопрос временного размещения людей. Их количество уточняется.