Пожар в жилом доме в поселке на востоке Казахстана локализован
Крупный пожар в жилом доме в поселке на востоке Казахстана локализован, общая площадь возгорания составила 360 квадратных метра.
Крупный пожар в жилом доме в поселке на востоке Казахстана локализован, общая площадь возгорания составила 360 квадратных метра.
АСТАНА, 7 фев — Sputnik. Пожар в жилом доме поселка Урджар
Пожар в двухэтажном жилом доме начался в обеденное время. В помещении было расположено 16 квартир. В результате пожара произошла вспышка четырех газовых баллонов. Среди жильцов жертв и пострадавших нет.
«В 16.30 по пожару объявлена локализация. Ориентировочная площадь составила 360 квадратных метров. Дальнейшей угрозы распространения огня нет. Пожарные расчеты производят тушение с трех боевых участков. В ликвидации задействованы 20 человек личного состава и пять автоцистерн», — говорится в сообщении.
На месте ЧП организован штаб пожаротушения, местным исполнительным органом отрабатывается вопрос временного размещения людей. Их количество уточняется.
По данным ДЧС, пожар произошел в жилом доме 1949 года постройки, стены и перегородки