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15:38 (мск), источник: НТА-Приволжье

Сотрудники угрозыска задержали подозреваемого в краже более 110 тысяч рублей из магазина в Дзержинске Нижегородской области

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, в Дзержинске в дежурную часть отдела полиции 5 февраля 2017 года поступило заявление от сотрудника службы безопасности одного из магазинов.

Как следовало из сообщения, один из бывших работников заведения может быть причастен к совершению кражи 110, 960 тыс. рублей из металлических ящиков и двух касс торговой точки, а также служебного телефона.

В результате изучения записей камер видеонаблюдения оперативными сотрудниками был установлен подозреваемый в противоправном деянии — 28-летний житель Московской области, ранее работавший в магазине. Злоумышленник был задержан полицейскими в Нижнем Новгороде. Часть похищенных денежных средств и телефон у него были изъяты. В содеянном задержанный сознался.

По данному факту по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК России «Кража», возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Как сообщалось ранее, нижегородец обвиняется в покушении на кражу 1,5 млн. рублей из банкомата.

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