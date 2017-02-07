В Минске задержали черных риелторов
Два парня и молодая девушка обрабатывали в Минске пьющих и одиноких владельцев квартир, чтобы завладеть их квадратами.
Два парня и молодая девушка обрабатывали в Минске пьющих и одиноких владельцев квартир, чтобы завладеть их квадратами.
По данным следствия, 28-летний житель Минска создал в начале 2015 года преступную группу, целью которой стало завладение чужими квартирами. Злоумышленники искали е одиноких лиц, имеющих в собственности квартиры, после чего под предлогом поиска комнаты для девушки пытались установить доверительные отношения с хозяином.
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Затем, для облегчения процесса завладения имуществом потерпевших, их перевозили на съемное жилье, где путем уговоров склоняли к заключению фиктивных браков и переоформлению квартир.
В результате мошеннических действий пострадали двое мужчин. Сумма ущерба составила свыше 80 тыс. долларов.
С целью обеспечения возмещения причиненного преступными действиями ущерба, следствием наложен арест на имущество на сумму свыше 240 тысяч рублей.
Кроме того, в ходе предварительного расследования было установлено, что организатор группы также причастен к ряду иных преступлений на территории города Минска, в том числе к изготовлению подложных документов для получения денежных средств в одном из банков столицы.
На основе собранных по уголовному делу доказательств, участникам группы предъявлено обвинение в совершении преступлений предусмотренных ч.2 ст. 182, ч.1 ст.183; ч.4 ст. 209 Уголовного кодекса Беларуси.
Уголовное дело направлено в суд.