В Минске задержали черных риелторов

По данным следствия, 28-летний житель Минска создал в начале 2015 года преступную группу, целью которой стало завладение чужими квартирами. Злоумышленники искали е одиноких лиц, имеющих в собственности квартиры, после чего под предлогом поиска комнаты для девушки пытались установить доверительные отношения с хозяином.

Как сообщила пресс-служба СК, хозяев поили алкоголем, помогали переоформить или продать их имущество, даже погашали задолженность по коммуналке.

Затем, для облегчения процесса завладения имуществом потерпевших, их перевозили на съемное жилье, где путем уговоров склоняли к заключению фиктивных браков и переоформлению квартир.