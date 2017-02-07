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15:23 (мск), источник: Ежедневник.by

В Минске задержали черных риелторов

Два парня и молодая девушка обрабатывали в Минске пьющих и одиноких владельцев квартир, чтобы завладеть их квадратами.

Источник: Ежедневник.by

По данным следствия, 28-летний житель Минска создал в начале 2015 года преступную группу, целью которой стало завладение чужими квартирами. Злоумышленники искали е одиноких лиц, имеющих в собственности квартиры, после чего под предлогом поиска комнаты для девушки пытались установить доверительные отношения с хозяином.

Как сообщила пресс-служба СК, хозяев поили алкоголем, помогали переоформить или продать их имущество, даже погашали задолженность по коммуналке.

Затем, для облегчения процесса завладения имуществом потерпевших, их перевозили на съемное жилье, где путем уговоров склоняли к заключению фиктивных браков и переоформлению квартир.

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В результате мошеннических действий пострадали двое мужчин. Сумма ущерба составила свыше 80 тыс. долларов.

С целью обеспечения возмещения причиненного преступными действиями ущерба, следствием наложен арест на имущество на сумму свыше 240 тысяч рублей.

Кроме того, в ходе предварительного расследования было установлено, что организатор группы также причастен к ряду иных преступлений на территории города Минска, в том числе к изготовлению подложных документов для получения денежных средств в одном из банков столицы.

На основе собранных по уголовному делу доказательств, участникам группы предъявлено обвинение в совершении преступлений предусмотренных ч.2 ст. 182, ч.1 ст.183; ч.4 ст. 209 Уголовного кодекса Беларуси.

Уголовное дело направлено в суд.

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