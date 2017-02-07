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15:34 (мск), источник: Lenta.Ru

В центре Кабула произошел теракт

Около здания Верховного суда Афганистана в центре Кабула прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в полиции и очевидцев.

Источник: AP 2016

Из здания Верховного суда проведена экстренная эвакуация сотрудников ведомства. Представители правоохранительных органов утверждают, что взрывное устройство было приведено в действие смертником.

Данные о числе погибших и раненных уточняются. На месте работают бригады скорой помощи.

11 января в результате теракта в афганском городе Кандагар ранение получил посол Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Всего жертвами нападения стали семь человек, еще 18 получили ранения. Среди погибших — пять подданных ОАЭ. По данным официального Абу-Даби, они были сотрудниками гуманитарной миссии, занимались образовательной деятельностью и проектами развития.

Днем ранее двойной теракт произошел в Кабуле. Сначала взлетел на воздух, стоявший на светофоре неподалеку от дворца Дар уль-Аман, заминированный автомобиль. Спустя две минуты в нескольких метрах от него смертник привел в действие мину. Целью террористов был микроавтобус, в котором находились сотрудники афганской разведки. Погибли 23 человека, более 20 получили ранения. Ответственность за нападение взяло на себя запрещенное в России движение «Талибан».

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