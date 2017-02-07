В центре Кабула произошел теракт

Из здания Верховного суда проведена экстренная эвакуация сотрудников ведомства. Представители правоохранительных органов утверждают, что взрывное устройство было приведено в действие смертником.

Данные о числе погибших и раненных уточняются. На месте работают бригады скорой помощи.

11 января в результате теракта в афганском городе Кандагар ранение получил посол Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Всего жертвами нападения стали семь человек, еще 18 получили ранения. Среди погибших — пять подданных ОАЭ. По данным официального Абу-Даби, они были сотрудниками гуманитарной миссии, занимались образовательной деятельностью и проектами развития.