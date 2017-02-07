Подозреваемых в коррупции полицейских на транспорте уволят

Спецоперацию провели в одном из спальных районов Иркутска. Это задержание двух высокопоставленных иркутских полицейских — начальника линейного отдела МВД России на станции Иркутск-Пассажирский Григория Прокофьева и его коллеги и теперь уже даже по уголовному делу — замначальника Восточно-Сибирского линейного управления МВД на транспорте Алексея Ракульцева. Их обвиняют в получении взятки.

По версии следствия, подозреваемые взяли с организации, которая занимается перевозкой нефтепродуктов, 20 млн рублей. Взамен обещали беспрепятственное перемещение грузов по железной дороге и отсутствие претензий со стороны правоохранителей, а также прекращение в отношении этой организации всех возможных проверок.

Григорий Прокофьев проработал в должности начальника линейного отдела чуть меньше года. Алексей Ракульцев стал заместителем начальника полтора года назад.

— В настоящее время руководством главного управления на транспорте МВД России назначено проведение служебной проверки, в ходе которой будут тщательно и объективно будут изучены все обстоятельства, условия, причины, которые привели к задержанию, — говорит сотрудник пресс-службы Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте Раиса Силина.

По словам экспертов, за такую крупную взятку в Прибайкалье задерживают впервые. И Ракульцева, и Прокофьева суд заключил под стражу.

— Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 6-й статьи 290 УК. Это взятка, совершённая группой лиц в особо крупном размере. Наказание за это предусмотрено до 15 лет лишения свободы, — говорит руководитель отдела по расследованию особо важных дел Восточно-Сибирского СУ на транспорте Павел Луц.

Сейчас оба подозреваемых находятся в СИЗО. А их руководство готовит материалы на увольнение и Ракульцева, и Прокофьева из органов внутренних дел.