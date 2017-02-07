Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тарифы на тепло в России вырастут на 30%
Горькая правда о гомеопатии
Трамп рассказал о "самой ужасной сделке" Обамы: "Это позор"
Появилась новая причина катастрофы Ту-154
28-летняя дочка Деми Мур и Брюса Уиллиса увеличила губы (фото)
Сделано в России. 7 отечественных учёных, изменивших мирЭти люди определили, по каким путям пойдёт ХХ век.
Дочка Анны Седоковой собирается стать моделью (видео)
Герцогиня Кейт рассказала, чему учит своих детей
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Необычные здания-спирали (фото)
Срыв перемирия на Донбассе привел ВСУ к полному краху – СМИ
По столице Саудовской Аравии нанесен ракетный удар
Узнать все: Николь Кидман напишет откровенную автобиографию
СМИ: у Памелы Андерсон роман с Джулианом Ассанжем
Трамп сказал, что будет, если Калифорния отделится от США - СМИ
«Мы обеспокоены»: Путин и Трамп обсудили бои в ДНР
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
20Ситуация на юго-востоке Украины
9Колесница для королевских похорон
16:51 (мск), источник: Вести Иркутск

Подозреваемых в коррупции полицейских на транспорте уволят

Стали известны подробности задержания в Иркутске двух крупных полицейских чиновников. В коррупции подозревают замначальника Восточно-Сибирского ЛУВД на транспорте и руководителя линейного отдела на станции Иркутск-Пассажирский.

Спецоперацию провели в одном из спальных районов Иркутска. Это задержание двух высокопоставленных иркутских полицейских — начальника линейного отдела МВД России на станции Иркутск-Пассажирский Григория Прокофьева и его коллеги и теперь уже даже по уголовному делу — замначальника Восточно-Сибирского линейного управления МВД на транспорте Алексея Ракульцева. Их обвиняют в получении взятки.

По версии следствия, подозреваемые взяли с организации, которая занимается перевозкой нефтепродуктов, 20 млн рублей. Взамен обещали беспрепятственное перемещение грузов по железной дороге и отсутствие претензий со стороны правоохранителей, а также прекращение в отношении этой организации всех возможных проверок.

Григорий Прокофьев проработал в должности начальника линейного отдела чуть меньше года. Алексей Ракульцев стал заместителем начальника полтора года назад.

— В настоящее время руководством главного управления на транспорте МВД России назначено проведение служебной проверки, в ходе которой будут тщательно и объективно будут изучены все обстоятельства, условия, причины, которые привели к задержанию, — говорит сотрудник пресс-службы Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте Раиса Силина.

По словам экспертов, за такую крупную взятку в Прибайкалье задерживают впервые. И Ракульцева, и Прокофьева суд заключил под стражу.

— Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 6-й статьи 290 УК. Это взятка, совершённая группой лиц в особо крупном размере. Наказание за это предусмотрено до 15 лет лишения свободы, — говорит руководитель отдела по расследованию особо важных дел Восточно-Сибирского СУ на транспорте Павел Луц.

Сейчас оба подозреваемых находятся в СИЗО. А их руководство готовит материалы на увольнение и Ракульцева, и Прокофьева из органов внутренних дел.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Киллер-оккультист резал горло бизнесменам на "ритуальных площадках" в лесу
Муж за волосы удержал жену, падавшую с 20-метровой высоты (видео)
Убийство врача в Москве было местью за смерть пациентки
Мутко: Российские тренеры не понимают, как работать без допинга
Путин и Меркель договорились о встречах в нормандском формате
Саркози предстанет перед судом по делу о финансировании выборов
Медведев поддержал бессрочную бесплатную приватизацию жилья
Доля водки на российском алкогольном рынке выросла до 38,9%
Россияне стали счастливее
Российская делегация примет участие в сессии ПАСЕ в Мадриде
Спорт
Каррера шпионит за «быками», Слуцкий в ЦСКА: обзор сборов В понедельник Массимо Каррера посетил контрольный матч «Краснодара» с корейским «Сувон Самсунг»
Авто
В России начались продажи «китайца» за 1,7 млн рублей Компания Geely официально вывела на российский рынок флагманскую модель Emgrand GT
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
62-летний Джеки Чан расплакался на встрече со своими каскадерами В эфире телепередачи, посвященной 40-летию его команды, актер не сдержал слез
Недвижимость
Комнаты в коммуналках почти перестали покупать
Что делать, если вы больше не можете выплачивать ипотеку?
В Подмосковье активизировались черные риелторы
Как получить бесплатную землю и что с ней делать?
Леди
Звезды, которые умеют расставаться с молодостью красиво (фото) Попросили хирургов прокомментировать внешность звезд, которые утверждают, что выбрали естественное старение.
Дети
Дочери Ксении Бородиной предложили заменить Лену Летучую Семилетняя Маруся может стать ведущей детской версии «Ревизорро».
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь