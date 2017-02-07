В суд по делу Сандакова вызвали вице-губернатора Вадима Евдокимова и экс-замгубернатора Александра Уфимцева
8 февраля в суде по делу бывшего
8 февраля в суде по делу бывшего
Предполагалась, что 8 февраля в суде состоится допрос одного из ключевых свидетелей обвинения — бывшего главы Озерска Александра Калинина, однако по инициативе государственного обвинителя допрос отложен. В результате прокуратурой заявлено три свидетеля: заместитель губернатора Вадим Евдокимов,
Как уже сообщало Накануне.RU, в октябре в Советском районном суде стартовал процесс по первому уголовному делу в отношении Сандакова, которого обвиняют в мошенничестве и в подстрекательстве к неправомерному доступу к компьютерной информации. В настоящий момент