В суд по делу Сандакова вызвали вице-губернатора Вадима Евдокимова и экс-замгубернатора Александра Уфимцева

Предполагалась, что 8 февраля в суде состоится допрос одного из ключевых свидетелей обвинения — бывшего главы Озерска Александра Калинина, однако по инициативе государственного обвинителя допрос отложен. В результате прокуратурой заявлено три свидетеля: заместитель губернатора Вадим Евдокимов, экс-заместитель губернатора Александр Уфимцев и бывший начальник организационно-контрольного отдела Александр Токий.

Как уже сообщало Накануне.RU, в октябре в Советском районном суде стартовал процесс по первому уголовному делу в отношении Сандакова, которого обвиняют в мошенничестве и в подстрекательстве к неправомерному доступу к компьютерной информации. В настоящий момент экс-чиновник находится под домашним арестом в рамках расследования второго уголовного дела по обвинению в получении взятки.