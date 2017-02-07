В Омске не смог приземлиться самолет из Астаны

Рейс КС279 Астана — Омск авиакомпании Эйр Астана не смог приземлиться в Омске. По некоторым данным, после нескольких неудачных попыток сесть, самолет развернулся и улетел вместе с пассажирами обратно в Казахстан. Причина инцидента неизвестна.

Отметим, что на сайте омского аэропорта в табло вылетов значится время прилета в 15:10. Напротив рейса стояла отметка «Задержан». Затем строка поменялась на «В пути». Подробности задержки не сообщаются.