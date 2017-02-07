Задержаны трое подозреваемых по делу о падении снега на коляску с ребенком

Сотрудники московского главка Следственного комитета (СК) задержали подозреваемых по делу о падении снега с крыши дома на коляску с двухмесячным младенцем, говорится на официальном сайте столичного управления ведомства. Это трое работников управляющей компании «Жилищник Ярославского района».

«В рамках расследования уголовного дела проведен обыск в ГБУ “Жилищник Ярославского района” города Москвы, в ходе которого изъяты документы, касающиеся кровельных работ указанного района, а также документы, связанные с охраной труда и обучением. Следователи установили, что работа была организована без должного контроля, выполнялась без ограждения опасного участка. Кроме того, сотрудники действовали в нарушение общих требований и не убедились в безопасности своих действий», — отмечается в сообщении.

По подозрению в нарушении техники и правил безопасности следователи задержали кровельщика Закиржона Каримова и двух уборщиков мусоропровода, Жанпулата Халилова и Обида Намозова, которые по совместительству совершали работы на крыше.

Ранее 4 февраля сообщалось, что во время чистки кровли одного из жилых домов по улице Палехской на коляску с двухмесячным мальчиком во время прогулки упал снег. Ребенок был доставлен в медицинское учреждение, где прошел обследование и получил необходимую медицинскую помощь.