Полиция изъяла четыре тонны ядовитой «омывайки»

Около четырех тонн омывающей жидкости, содержащей метанол, обнаружили стражи порядка в подпольном магазине в Парголово, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В ходе рейда полицейские изъяли 800 канистр, которые передали на склад временного хранения. Было установлено, что «омывайку» с метанолом коммерсанты продавали через Интернет, оптовым покупателям предлагались скидки.

По факту случившегося были возбуждены административные дела.