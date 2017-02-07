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15:47 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Полиция изъяла четыре тонны ядовитой «омывайки»

800 канистр были изъяты и переданы на склад временного хранения.

Около четырех тонн омывающей жидкости, содержащей метанол, обнаружили стражи порядка в подпольном магазине в Парголово, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В ходе рейда полицейские изъяли 800 канистр, которые передали на склад временного хранения. Было установлено, что «омывайку» с метанолом коммерсанты продавали через Интернет, оптовым покупателям предлагались скидки.

По факту случившегося были возбуждены административные дела.

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