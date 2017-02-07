Полиция изъяла четыре тонны ядовитой «омывайки»
800 канистр были изъяты и переданы на склад временного хранения.
800 канистр были изъяты и переданы на склад временного хранения.
Около четырех тонн омывающей жидкости, содержащей метанол, обнаружили стражи порядка в подпольном магазине в Парголово, сообщает
В ходе рейда полицейские изъяли 800 канистр, которые передали на склад временного хранения. Было установлено, что «омывайку» с метанолом коммерсанты продавали через Интернет, оптовым покупателям предлагались скидки.
По факту случившегося были возбуждены административные дела.