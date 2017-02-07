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15:55 (мск), источник: РИА Новости

В колонии в Свердловской области погиб осужденный

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 фев — РИА Новости. В Свердловской области на территории ивдельской ИК-62 погиб осужденный, сообщил во вторник РИА Новости представитель регионального ГУФСИН.

Источник: РИА Новости

«ЧП имело место. Осужденный получил травмы, которые оказались смертельными. По факту ведется служебная проверка», — сказал представитель ведомства.

В СУ СК РФ по Свердловской области добавили, что по факту также ведется доследственная проверка.

По данным местных СМИ, заключенного придавило упавшей металлической конструкцией.

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