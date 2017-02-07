В колонии в Свердловской области погиб осужденный

«ЧП имело место. Осужденный получил травмы, которые оказались смертельными. По факту ведется служебная проверка», — сказал представитель ведомства.

В СУ СК РФ по Свердловской области добавили, что по факту также ведется доследственная проверка.

По данным местных СМИ, заключенного придавило упавшей металлической конструкцией.