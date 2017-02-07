В челябинском карьере задыхается рыба

В Челябинске разыскивают добровольцев, готовых спасать рыбу. На Каменном карьере подо льдом заканчивается кислород.

Рыбу, которая буквально кишит в лунке, заснял прохожий. Видео разместил в соцсетях. Эксперты объясняют: это зимний замор — из-за гниения органики кислород заканчивается. Обычно такие процессы происходят быстрее в водоемах с небольшим объемом воды.