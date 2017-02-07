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16:03 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В челябинском карьере задыхается рыба

В областном центре разыскивают добровольцев, готовых спасать рыбу.

В Челябинске разыскивают добровольцев, готовых спасать рыбу. На Каменном карьере подо льдом заканчивается кислород.

Рыбу, которая буквально кишит в лунке, заснял прохожий. Видео разместил в соцсетях. Эксперты объясняют: это зимний замор — из-за гниения органики кислород заканчивается. Обычно такие процессы происходят быстрее в водоемах с небольшим объемом воды.

Спасти обитателей карьера можно, если пробурить лунки и забить их камышом, чтобы они не замерзали. Еще можно использовать компрессоры, чтобы закачать в воду кислород. Такие манипуляции недавно уже проделали добровольцы в Озерске. За две недели пробурили более тысячи лунок. Еще около сотни и шесть майн удалось сделать горожанам, спасавшим от замора рыбу и на Верхне-Кыштымском пруду.

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