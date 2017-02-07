675 литров «незамерзайки» арестовано в Нижегородской области

675 литров опасной «незамерзайки» с метанолом арестовано в Нижегородской области, сообщила на пресс-конференции в «АиФ-НН» заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Ольга Степанова.

Специалисты отобрали более 60 проб стеклоомывающей жидкости и провели лабораторные исследования. Во многих образцах обнаружен метиловый спирт, который представляет большую опасность для здоровья человека.

В отношении нарушителей возбуждены административные дела по ч.2 ст. 14.43 КоАП РФ, арестовано порядка 675 литров стеклоомывающей жидкости. После снятия опасной «незамерзайки» из продажи, информация о производителях направляется в полицию для принятия соответствующих мер.