675 литров «незамерзайки» арестовано в Нижегородской области
Стеклоомыватели с метанолом продолжают выявлять в магазинах города и области.
Стеклоомыватели с метанолом продолжают выявлять в магазинах города и области.
675 литров опасной «незамерзайки» с метанолом арестовано в Нижегородской области, сообщила на
Специалисты отобрали более 60 проб стеклоомывающей жидкости и провели лабораторные исследования. Во многих образцах обнаружен метиловый спирт, который представляет большую опасность для здоровья человека.
В отношении нарушителей возбуждены административные дела по ч.2 ст. 14.43 КоАП РФ, арестовано порядка 675 литров стеклоомывающей жидкости. После снятия опасной «незамерзайки» из продажи, информация о производителях направляется в полицию для принятия соответствующих мер.