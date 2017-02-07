Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
В Индии у женщины из головы извлекли живого таракана
Арестованные оперативники МВД оказались связаны с громким делом
Пять ошибок, которыми родители портят ребенку сон
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
В России раздают гектары: как это работает Любой гражданин РФ может бесплатно получить участок земли на Дальнем Востоке
Дочка Анны Седоковой собирается стать моделью (видео)
Герцогиня Кейт рассказала, чему учит своих детей
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Необычные здания-спирали (фото)
Срыв перемирия на Донбассе привел ВСУ к полному краху – СМИ
По столице Саудовской Аравии нанесен ракетный удар
Узнать все: Николь Кидман напишет откровенную автобиографию
СМИ: у Памелы Андерсон роман с Джулианом Ассанжем
Трамп сказал, что будет, если Калифорния отделится от США - СМИ
«Мы обеспокоены»: Путин и Трамп обсудили бои в ДНР
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
20Ситуация на юго-востоке Украины
9Колесница для королевских похорон
16:45 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

675 литров «незамерзайки» арестовано в Нижегородской области

Стеклоомыватели с метанолом продолжают выявлять в магазинах города и области.

675 литров опасной «незамерзайки» с метанолом арестовано в Нижегородской области, сообщила на пресс-конференции в «АиФ-НН» заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Ольга Степанова.

Специалисты отобрали более 60 проб стеклоомывающей жидкости и провели лабораторные исследования. Во многих образцах обнаружен метиловый спирт, который представляет большую опасность для здоровья человека.

В отношении нарушителей возбуждены административные дела по ч.2 ст. 14.43 КоАП РФ, арестовано порядка 675 литров стеклоомывающей жидкости. После снятия опасной «незамерзайки» из продажи, информация о производителях направляется в полицию для принятия соответствующих мер.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Свыше 2000 вариантов вируса гриппа. Врач о том - как лечить ОРВИ
Мутко: Российские тренеры не понимают, как работать без допинга
Путин и Меркель договорились о встречах в нормандском формате
Саркози предстанет перед судом по делу о финансировании выборов
Медведев поддержал бессрочную бесплатную приватизацию жилья
Доля водки на российском алкогольном рынке выросла до 38,9%
Россияне стали счастливее
Российская делегация примет участие в сессии ПАСЕ в Мадриде
Спорт
Каррера шпионит за «быками», Слуцкий в ЦСКА: обзор сборов В понедельник Массимо Каррера посетил контрольный матч «Краснодара» с корейским «Сувон Самсунг»
Авто
В России начались продажи «китайца» за 1,7 млн рублей Компания Geely официально вывела на российский рынок флагманскую модель Emgrand GT
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
62-летний Джеки Чан расплакался на встрече со своими каскадерами В эфире телепередачи, посвященной 40-летию его команды, актер не сдержал слез
Недвижимость
Как отличить хороший ремонт от плохого: мнение профи
Как получить бесплатную землю и что с ней делать?
Бесплатную приватизацию жилья продлят до 2019 года
Стас Михайлов занялся строительным бизнесом
Леди
Звезды, которые умеют расставаться с молодостью красиво (фото) Попросили хирургов прокомментировать внешность звезд, которые утверждают, что выбрали естественное старение.
Дети
Дочери Ксении Бородиной предложили заменить Лену Летучую Семилетняя Маруся может стать ведущей детской версии «Ревизорро».
Все о ремонте
«Самодельные» комнаты без окон: как их обустроить?
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Необычные здания-спирали (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь