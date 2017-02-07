В Воронежской области до сих пор не могут разыскать 470 без вести пропавших
В прошлом году в Воронежской области правоохранители зарегистрировали 2 206 заявлений о без вести пропавших людях.
В прошлом году в Воронежской области правоохранители зарегистрировали 2 206 заявлений о без вести пропавших людях.
Полицейским удалось разыскать 1946 человек. «СКР по 23-м сообщениям возбудило уголовные дела», — отметили в прокуратуре Воронежской области.
С учетом прошлых лет до сих пор не разысканы 470 человек.
«36 человек в Левобережном, 26 в Коминтерновском, 25 в Лискинском, 23 в Железнодорожном и 22 в Семилукском районах», — отметили в ведомстве.