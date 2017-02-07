Трамвай проткнул легковушку в Челябинске

Авария с участием трамвая и легкового автомобиля произошла в Челябинске, деталь вагона проткнула иномарку со стороны водителя, фотографиями с места происшествия очевидцы поделились в социальной сети.

ДТП зафиксировали около полудня 7 февраля на проспекте Победы. В районе пересечения с улицей Ворошилова Daewoo Nexia оказался на рельсах, и трамвай маршрута № 22 не успел затормозить. На снимках видно, что передняя деталь сцепки вагона серьёзно повредила переднюю левую дверь легковушки. По данным ГИБДД, авария обошлась без пострадавших.

Напомним, утром того же дня после столкновения трамвая и грузовой «ГАЗели» в Челябинске в больницу была доставлена кондуктор, которая при резком торможении не удержалась на ногах и упала.