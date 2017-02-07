В Воронеже полиция задержала мошенника, находящегося в федеральном розыске
Полиция задержала 50-летнего жителя Тулы, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в
Полиция задержала 50-летнего жителя Тулы, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в
Как пояснили в полиции, в сентябре прошлого года ГУВД по Московской области объявило в розыск 50-летнего мужчину, подозреваемого в банковском мошенничестве. Полиции удалось задержать злоумышленника, но он скрылся и с тех пор числился в розыске.
Накануне воронежским оперативникам удалось установить, что разыскиваемый приехал в Воронеж и проживает в квартире своей матери. Там мужчина был задержан, после чего его доставили в участок для установления всех обстоятельств. В настоящий момент, как подчеркнули в