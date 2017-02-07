В Воронеже полиция задержала мошенника, находящегося в федеральном розыске

Как пояснили в полиции, в сентябре прошлого года ГУВД по Московской области объявило в розыск 50-летнего мужчину, подозреваемого в банковском мошенничестве. Полиции удалось задержать злоумышленника, но он скрылся и с тех пор числился в розыске.

Накануне воронежским оперативникам удалось установить, что разыскиваемый приехал в Воронеж и проживает в квартире своей матери. Там мужчина был задержан, после чего его доставили в участок для установления всех обстоятельств. В настоящий момент, как подчеркнули в пресс-службе ГУВД, инициатор розыска уведомлен о задержании злоумышленника.