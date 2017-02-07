Более 30 человек пострадали от морозов в Нижегородской области в первую неделю февраля

Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в Нижегородском территориальном центре медицины катастроф, в период с 1 по 6 февраля в медицинские учреждения региона обратились по поводу воздействий низких температур (переохлаждение, обморожение) обратились 36 человек, из них 1 ребенок.

Отмечается также, что один нижегородец пострадал от падения на него нароста льда с кровли здания.

Кроме того, зафиксировано 196 случаев падений на скользкой дороге. В 24 случаях из них были травмированы дети.

Летальных случаев при этом не зарегистрировано.

Ранее сообщалось, более 50 человек обратились в медучреждения Нижегородской области с обморожением за новогодние праздники.

Напомним также, что студентка погибла при катании на «ватрушке» со склона откоса реки в Нижнем Новгороде.