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17:49 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде адвокат попался на денежной «кукле»

Завершено расследование уголовного дела адвоката Сергея Стремилова.

Источник: РИАЦ

Как сообщила РИАЦ пресс-секретарь облпрокуратуры Оксана Черединина, он обвиняется в покушении на мошенничество, с использованием служебного положения (ч.3 ст. 30, ч.3 ст. 159 УК РФ).

Стремилов, представлял в суде интересы бывшего главы Россошенского сельского поселения Городищенского района Петра Шляхова, которому вменялся в вину целый «букет» статей Уголовного кодекса. Ушлый адвокат заверил своего подзащитного, что за 400 тыс. рублей может изрядно «проредить» данный «букет» и тем самым гарантировать условную меру наказания.

По версии следствия, в действительности, Стремилов стремился лишь, как сейчас говорят, «срубить бабла», то есть, присвоить деньги и ничего не предпринимать. Ему передали денежную «куклу», после чего он был задержан сотрудниками регионального УФСБ России.

Расследование уголовного дела проводилось региональным СУ СК России. Свою вину адвокат признал в полном объеме и ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судопроизводства.

Уголовное дело направлено прокуратурой области для рассмотрения по существу в Дзержинский районный суд Волгограда.

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