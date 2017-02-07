В Волгограде адвокат попался на денежной «кукле»

Как сообщила РИАЦ пресс-секретарь облпрокуратуры Оксана Черединина, он обвиняется в покушении на мошенничество, с использованием служебного положения (ч.3 ст. 30, ч.3 ст. 159 УК РФ).

Стремилов, представлял в суде интересы бывшего главы Россошенского сельского поселения Городищенского района Петра Шляхова, которому вменялся в вину целый «букет» статей Уголовного кодекса. Ушлый адвокат заверил своего подзащитного, что за 400 тыс. рублей может изрядно «проредить» данный «букет» и тем самым гарантировать условную меру наказания.

По версии следствия, в действительности, Стремилов стремился лишь, как сейчас говорят, «срубить бабла», то есть, присвоить деньги и ничего не предпринимать. Ему передали денежную «куклу», после чего он был задержан сотрудниками регионального УФСБ России.

Расследование уголовного дела проводилось региональным СУ СК России. Свою вину адвокат признал в полном объеме и ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судопроизводства.

Уголовное дело направлено прокуратурой области для рассмотрения по существу в Дзержинский районный суд Волгограда.