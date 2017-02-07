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17:47 (мск), источник: Вести Иркутск

Пьяного водителя без прав с марихуаной в салоне задержали после погони полицейские в Иркутске

В Иркутске после погони со стрельбой полицейские задержали водителя, который нарушил практически всё, что можно нарушить.

И как часто это бывает, попался 19-летний иркутянин на малом — глухой тонировке. Заметив её, сотрудники вневедомственной охраны попытались остановить автомобиль для проверки. Но водитель требованию не подчинился. Опасные гонки по городу закончились столкновением с забором. Автомобиль «Тойота» разбит, колеса прострелены. Парень не пострадал. На этом его везение закончилось. Оказалось, что у молодого человека нет водительских прав. Документы на машину — поддельные, так же, как и регистрационные знаки. А в бардачке машины полицейские нашли марихуану.

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