Пьяного водителя без прав с марихуаной в салоне задержали после погони полицейские в Иркутске

И как часто это бывает, попался 19-летний иркутянин на малом — глухой тонировке. Заметив её, сотрудники вневедомственной охраны попытались остановить автомобиль для проверки. Но водитель требованию не подчинился. Опасные гонки по городу закончились столкновением с забором. Автомобиль «Тойота» разбит, колеса прострелены. Парень не пострадал. На этом его везение закончилось. Оказалось, что у молодого человека нет водительских прав. Документы на машину — поддельные, так же, как и регистрационные знаки. А в бардачке машины полицейские нашли марихуану.