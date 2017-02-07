В Уфе «скорая» с беременной женщиной попала в ДТП

«Скорая» столкнулась с черной иномаркой на улице Карла Маркса. По словам свидетелей, «скорая» в момент столкновения везла в стационар беременную пациентку. Женщина, к счастью, не пострадала. Ее вскоре после ДТП забрала другая машина «скорой».

Обстоятельства происшедшего и информация о пострадавших уточняются.