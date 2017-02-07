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22:57 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе «скорая» с беременной женщиной попала в ДТП

Сегодня, 7 февраля, произошло серьезное ДТП с участием кареты «скорой помощи». Об этом сообщили очевидцы в группе БашДТП.

«Скорая» столкнулась с черной иномаркой на улице Карла Маркса. По словам свидетелей, «скорая» в момент столкновения везла в стационар беременную пациентку. Женщина, к счастью, не пострадала. Ее вскоре после ДТП забрала другая машина «скорой».

Обстоятельства происшедшего и информация о пострадавших уточняются.

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