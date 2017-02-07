В Челнах колесо от движущейся машины влетело в дворников: появилось видео

Происшествие произошло накануне на одной из улиц города.

— У грузовой «Газели», которая ехала по проезжей части, отлетело колесо. Оно влетело в двоих дворников, которые убирали в этот момент снег на остановке, — сообщают очевидцы.

В результате происшествия никто не пострадал.