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17:52 (мск), источник: Prokazan.ru

В Челнах колесо от движущейся машины влетело в дворников: появилось видео

В Набережных Челнах отлетевшее колесо от движущейся машины влетело в дворников. Об этом сообщают пользователи в соцсетях.

Происшествие произошло накануне на одной из улиц города.

 — У грузовой «Газели», которая ехала по проезжей части, отлетело колесо. Оно влетело в двоих дворников, которые убирали в этот момент снег на остановке, — сообщают очевидцы.

В результате происшествия никто не пострадал.

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