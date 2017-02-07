Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как получить бесплатную землю от государства?
Горькая правда о гомеопатии
Мировые СМИ узнали о сообщении, отправленном украинцам в Авдеевке
В Сети появились фотографии подросшей дочери Тома Круза
28-летняя дочка Деми Мур и Брюса Уиллиса увеличила губы (фото)
Россиянам раздадут продовольственные карточки в 2017 годуМинпромторг и Минфин рассчитывают, что в 2017 году в России будет запущена программа продовольственной помощи населению
В Сети появились фотографии подросшей дочери Тома Круза
Как мы растим маленьких тиранов
Муж за волосы удержал жену, падавшую с 20-метровой высоты (видео)
Фитнес-модель убили в одном из городских парков
"Нам хорошо и мы в домике": Канделаки рассказала о молодом муже
По столице Саудовской Аравии нанесен ракетный удар
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
Трамп сказал, что будет, если Калифорния отделится от США - СМИ
«Мы обеспокоены»: Путин и Трамп обсудили бои в ДНР
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
20Ситуация на юго-востоке Украины
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
8Испанские демоны пробуждают весну
17:23 (мск), источник: Volga News

В квартире в Тольятти обнаружено тело гроссмейстера телешоу «Своя игра» Андрея Жданова

Во вторник, 7 февраля, около 11:00 в квартире по месту жительства было обнаружено тело 47-летнего мужчины без внешних признаков насильственной смерти, сообщил корреспонденту Волга Ньюс начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Самарской области Сергей Гольдштейн.

По словам Сергея Гольдштейна, по факту обнаружения тела сейчас ведется проверка. Причины смерти мужчины установят эксперты. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Как подтвердили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах, погибшим является журналист и известный участник шоу «Своя игра» Андрей Жданов.

Как указано на сайте телешоу, Андрей Жданов участвовал в 74 играх и одержал 49 побед. Он является победителем 12 цикла «Золотой дюжины» (2000 год)., членом команды гросмейстеров в Кубке Вызова 2, Он является победителем 12 цикла «Золотой дюжины» (2000 год)., Он является победителем 12 цикла «Золотой дюжины» (2000 год)., обладателем главного приза — автомобиля — в 2001 г. за одержание 10 побед подряд и финалистом 1-го командного турнира 2012 г. в составе команды Поволжья.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Самаре медиков обвиняют в избиении пациентки
Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье
Мутко: российские тренеры не понимают, как работать без допинга
Россия начала поставки истребителей Су-35 в Китай
Мигрантам будут давать вид на жительство по балльной системе
Доля водки на российском алкогольном рынке выросла до 38,9%
Россиянам раздадут продовольственные карточки в 2017 году
Один из авторов меморандума о лженаучности гомеопатии потерял работу
Спорт
Каррера шпионит за «быками», Слуцкий в ЦСКА: обзор сборов В понедельник Массимо Каррера посетил контрольный матч «Краснодара» с корейским «Сувон Самсунг»
Авто
Самый дешевый способ путешествия: создана специальная программа Путешествовать одному — это скучно. И дорого! Именно поэтому все большим спросом пользуются сервисы совместных поездок
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
62-летний Джеки Чан расплакался на встрече со своими каскадерами В эфире телепередачи, посвященной 40-летию его команды, актер не сдержал слез
Недвижимость
Необычные здания-спирали (фото)
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Форма платежных квитанций за ЖКУ изменилась
Леди
Как одеваться на свадьбу зимой (фото) Ваши друзья не смогли дождаться теплого времени года и решили отпраздновать свадьбу зимой? Рассказываем, какой наряд выбрать
Дети
Дочери Ксении Бородиной предложили заменить Лену Летучую Семилетняя Маруся может стать ведущей детской версии «Ревизорро».
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь