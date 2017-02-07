В квартире в Тольятти обнаружено тело гроссмейстера телешоу «Своя игра» Андрея Жданова

По словам Сергея Гольдштейна, по факту обнаружения тела сейчас ведется проверка. Причины смерти мужчины установят эксперты. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Как подтвердили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах, погибшим является журналист и известный участник шоу «Своя игра» Андрей Жданов.

Как указано на сайте телешоу, Андрей Жданов участвовал в 74 играх и одержал 49 побед. Он является победителем 12 цикла «Золотой дюжины» (2000 год)., членом команды гросмейстеров в Кубке Вызова 2, Он является победителем 12 цикла «Золотой дюжины» (2000 год)., Он является победителем 12 цикла «Золотой дюжины» (2000 год)., обладателем главного приза — автомобиля — в 2001 г. за одержание 10 побед подряд и финалистом 1-го командного турнира 2012 г. в составе команды Поволжья.