Житель Усть-Каменогорска ограбил прохожую и тут же потерял деньги

Пьяный 29-летний житель города увидел во дворах одинокую девушку, которая разговаривала по телефону. Мужчина решил ее ограбить. Он подбежал к прохожей, ударил ее, повалил на землю и потребовал вывернуть карманы. Испугавшись, потерпевшая отдала ему около шести тысяч тенге.

После этого грабитель бросился наутек, однако удача от него отвернулась. Почти сразу мужчина потерял деньги, которые, вероятно, вывалились из кармана. Затем ограбленная бросилась вслед своему обидчику, стала кричать и звать на помощь. Проходившие мимо люди задержали грабителя и вызвали полицейских.