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17:45 (мск), источник: Lenta.Ru

В Индии подросток умер после попытки поцеловать кобру ради селфи

В индийском Мумбаи работник зооцентра Сомнат Мхатре (Somnath Mhatre) погиб от укуса кобры, пытаясь поцеловать пресмыкающееся для эффектного фото. Об этом пишет Daily Mirror.

18-летний волонтер ухаживал за змеями и ранее спас более ста особей. Он должен был доставить найденную в лесу кобру на машине в зооприют. Привезя животное, он поднес кобру к лицу и собирался погладить, а затем сделать селфи, но змея вцепилась в его шею.

Подростка оперативно доставили в больницу, где в течение пяти дней его пытались вылечить медики, однако несмотря на усилия врачей Мхатре скончался от яда пресмыкающегося.

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Местные зоозащитники призвали лесной департамент выпустить таблички и другие предупреждения о том, что пытаться сделать фото или видео со змеями крайне опасно.

В декабре 2016 года сообщалось, что подростку из ЮАР удалось выжить после укуса одной из самых ядовитых в мире змей, мозамбикской кобры. Пресмыкающееся напало на 12-летнего Джека Тейлора, когда тот спал.

Змея вонзила лишь один клык в его тело, после чего мальчик проснулся и сбросил ее со своего плеча.

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