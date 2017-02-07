В Индии подросток умер после попытки поцеловать кобру ради селфи

18-летний волонтер ухаживал за змеями и ранее спас более ста особей. Он должен был доставить найденную в лесу кобру на машине в зооприют. Привезя животное, он поднес кобру к лицу и собирался погладить, а затем сделать селфи, но змея вцепилась в его шею.

Подростка оперативно доставили в больницу, где в течение пяти дней его пытались вылечить медики, однако несмотря на усилия врачей Мхатре скончался от яда пресмыкающегося.