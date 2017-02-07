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17:42 (мск), источник: ИА REGNUM

Вспышка инфекции в доме престарелых под Калининградом — двое скончались

В доме-интернате для престарелых и инвалидов «Сосновая усадьба» в городе Пионерский Калининградской области зафиксирована вспышка кишечной инфекции.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правоохранительных органах региона, 13 пожилых людей экстренно госпитализированы в Калининградскую областную инфекционную больницу. Два человека скончались.

Поступившие в больницу пациенты в возрасте от 69 до 87 лет. Всем им медики поставили предварительный диагноз «гастроэнтероколит неясной этиологии».

Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Сосновая усадьба» является государственным бюджетным стационарным учреждением социального обслуживания Калининградской области. Работу начал в 1983 году. Общее количество проживающих 238 человек, средний возраст 79 лет.

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что, согласно информации на официальном сайте дома-интерната, с 17 августа по 13 сентября 2016 года региональное управление Роспотребнадзора провело плановую выездную проверку «Сосновой усадьбы».

«Нарушений требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения не выявлено», — говорится в результатах проверки.

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