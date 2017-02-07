Вспышка инфекции в доме престарелых под Калининградом — двое скончались
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Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правоохранительных органах региона, 13 пожилых людей экстренно госпитализированы в Калининградскую областную инфекционную больницу. Два человека скончались.
Поступившие в больницу пациенты в возрасте от 69 до 87 лет. Всем им медики поставили предварительный диагноз «гастроэнтероколит неясной этиологии».
Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что, согласно информации на официальном сайте
«Нарушений требований законодательства в области обеспечения