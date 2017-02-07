В Самаре будут судить риелторов, обвиняемых в мошенничестве и убийстве

Первым отделом по расследованию особо важных дел завершено расследование уголовного дела в отношении группы «черных риелторов», обвиняемых в мошенничествах, убийстве и других преступлениях, сообщает следственное управление следственного комитета Российской Федерации по Самарской области.

Елена Цаплина, Светлана Кремнева, Александр Максименко, Светлана Ледовских, Никита Дроков и Юрий Пятериков, в зависимости от роли каждого, обвиняются по статьям УК РФ: «Покушение на мошенничество и мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение», «Похищение паспорта», «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с целью скрыть другое преступление», «Умышленное повреждение чужого имущества».

По версии следствия, примерно в конце лета — начале осени 2015 года к Цаплиной, которая занималась оказанием риэлтерских услуг, обратилась в частном порядке ранее ей знакомая 51-летняя женщина, с просьбой подыскать арендаторов для проживания в однокомнатной квартире, находящейся в ее собственности. Цаплина нашла арендаторов и в последующем передавала женщине ежемесячно в качестве посредника арендную плату — 12 тысяч рублей. Через некоторое время Цаплина решила завладеть этой квартирой, рыночная стоимость которой была примерно один миллиона 600 тысяч рублей. Кроме того Цаплина, в процессе общения с женщиной, узнала, что у нее в собственности находится еще одна однокомнатная квартира, среднерыночной стоимостью более одного миллиона 900 тысяч рублей и частный дом, с земельным участком, среднерыночной стоимостью более одного миллиона 200 тысяч рублей.

Цаплина разработала преступный план, к реализации которого привлекла своих знакомых Кремневу, Ледовских и Максименко. Для оформления документов по продаже имущества своей знакомой, Цаплина похитила ее паспорт, в который была вклеена фотография Ледовских, участвовавшей впоследствии в оформлении документов по купле — продажи однокомнатной квартиры в качестве продавца.

В декабре 2015 года была продана одна квартира потерпевшей за один миллион 200 тысяч рублей. В начале 2016 года на Максименко по поддельному паспорту были оформлены у нотариуса доверенности, на продажу остального имущества потерпевшей. Однако государственная регистрация приобретения права собственности на вторую однокомнатную квартиру другим гражданином была приостановлена, в связи с не предоставлением оригиналов ряда документов, а также возникшими сомнениями в подлинности паспорта. Но Цаплина успела получить от гражданина по договору купли-продажи квартиры 900 тысяч рублей, которые по своему усмотрению разделила между соучастниками преступления. Переоформить право собственности на дом с земельным участком злоумышленники также не успели, поскольку их преступная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

С целью сокрытия ранее совершенных мошенничеств с имуществом и избежать привлечения к уголовной ответственности за совершенные преступления, Цаплина решила убить потерпевшую и привлекла в качестве исполнителя своего знакомого — Дрокова, пообещав ему 300 тысяч рублей. Дроков, в свою очередь вступил в сговор на убийство с Пятериковым. В начале февраля 2016 года они вывезли потерпевшую на автомашине в Красноармейский район, где несколько раз выстрелили в голову и туловище женщины из травматического пистолета «ИЖ-79−9Т, а затем задушили её.

6 февраля 2016 года сын потерпевшей обратился в правоохранительные органы заявлением о розыске. Третьим отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Самарской области было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство». Следователям удалось установить лиц, причастных к совершению убийства. Дроков и Пятериков были задержаны. В ходе дальнейшего расследования были установлены и задержаны и другие участники преступной группы. В ходе расследования уголовного дела, насчитывающего 12 томов, проведено более 100 допросов, 30 экспертиз, 15 осмотров и обысков.

В настоящее время уголовное дело направлено в Самарский областной суд.