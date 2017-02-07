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18:29 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Находящаяся в декрете нижегородка подозревается в покушении на убийство мужа из ревности

Находящаяся в декретном отпуске жительница Нижнего Новгорода подозревается в покушении на убийство мужа из ревности. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по Нижегородской области 7 февраля 2017 года.

Следователи полагают, что 30-летняя подозреваемая совершила это преступление вечером 5 февраля 2017 года в квартире дома на ул. Пушкина Советского района. По версии следствия, она нанесла своему 32-летнему мужу ножевое ранение по шее. Мужчину госпитализировали в больницу, сейчас он находится в реанимационном отделении, медики оценивают его состояние как крайне тяжелое.

На допросе женщина пояснила, что поступила так из ревности, когда услышала разговор мужа по телефону. При этом, по ее словам, убивать мужа она не хотела.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

В СУ СК РФ сообщили также, что супруги воспитывают двоих малолетних детей, подозреваемая сейчас находится в декретном отпуске по уходу за ребенком.

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