За дрифт на площади Победы минчанин получил 3 года лишения свободы
7 февраля суд Партизанского района вынес приговор в отношении минчанина, который в ноябре 2016 года на автомобиле Mercedes устроил дрифт на площади Победы.
7 февраля суд Партизанского района вынес приговор в отношении минчанина, который в ноябре 2016 года на автомобиле Mercedes устроил дрифт на площади Победы.
За хулиганство и надругательство над
Такой срок для дрифтера с площади Победы запросила государственный обвинитель, и суд поддержал ее просьбу.
Мужчина будет отбывать наказание в колонии общего режима. Его заключили под стражу прямо в зале суда. Кроме того, прокурор настаивала на конфискации автомобиля минчанина в доход государства, но этого не произойдет. Приговор может быть обжалован.
Ранее минчанина лишили водительских прав на 18 месяцев и приговорили к штрафу в 630 рублей. Денежную санкцию, лишение удостоверения и свободы он получил за то, что заехал на площадку перед монументом Победы и трижды прокрутился вокруг своей оси.