За дрифт на площади Победы минчанин получил 3 года лишения свободы

За хулиганство и надругательство над историко-культурными ценностями мужчина получил максимально возможное наказание — три года лишения свободы.

Такой срок для дрифтера с площади Победы запросила государственный обвинитель, и суд поддержал ее просьбу.

Мужчина будет отбывать наказание в колонии общего режима. Его заключили под стражу прямо в зале суда. Кроме того, прокурор настаивала на конфискации автомобиля минчанина в доход государства, но этого не произойдет. Приговор может быть обжалован.

Ранее минчанина лишили водительских прав на 18 месяцев и приговорили к штрафу в 630 рублей. Денежную санкцию, лишение удостоверения и свободы он получил за то, что заехал на площадку перед монументом Победы и трижды прокрутился вокруг своей оси.