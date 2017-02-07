В кишиневском аэропорту бомбу не нашли
КИШИНЕВ, 7 фев — Sputnik. Информация о заложенном в Международном аэропорту Кишинева взрывном устройстве оказалась ложной, сообщила корреспонденту Sputnik
КИШИНЕВ, 7 фев — Sputnik. Информация о заложенном в Международном аэропорту Кишинева взрывном устройстве оказалась ложной, сообщила корреспонденту Sputnik
«Нам только что поступили данные о том, что никаких подозрительных объектов не было найдено. Тревога оказалась ложной», — подчеркнула собеседница.
Ранее появилась информация о том, что пограничники пункта пропуска «Аэропорт» получили электронное письмо от неизвестного человека, где сообщалось, что здание заминировано. Неизвестный потребовал выкуп.
В Аэропорту проводилась проверка и были усилены меры безопасности. Представители всех подразделений МВД участвовали в операции. Отправившего сообщение ищут правоохранительные органы.
Как подчеркнула Новицки, из здания сразу эвакуировали всех пассажиров и персонал. Неизвестный, сообщивший о бомбе в Международном аэропорту Кишинева, требовал выкуп в миллион рублей.
В настоящее время пассажирам разрешили вернуться в здание аэропорта.