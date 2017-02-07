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18:27 (мск), источник: Sputnik.md

В кишиневском аэропорту бомбу не нашли

КИШИНЕВ, 7 фев — Sputnik. Информация о заложенном в Международном аэропорту Кишинева взрывном устройстве оказалась ложной, сообщила корреспонденту Sputnik пресс-секретарь Пограничной полиции Раиса Новицки.

Источник: Sputnik.md

«Нам только что поступили данные о том, что никаких подозрительных объектов не было найдено. Тревога оказалась ложной», — подчеркнула собеседница.

Ранее появилась информация о том, что пограничники пункта пропуска «Аэропорт» получили электронное письмо от неизвестного человека, где сообщалось, что здание заминировано. Неизвестный потребовал выкуп.

В Аэропорту проводилась проверка и были усилены меры безопасности. Представители всех подразделений МВД участвовали в операции. Отправившего сообщение ищут правоохранительные органы.

Как подчеркнула Новицки, из здания сразу эвакуировали всех пассажиров и персонал. Неизвестный, сообщивший о бомбе в Международном аэропорту Кишинева, требовал выкуп в миллион рублей.

В настоящее время пассажирам разрешили вернуться в здание аэропорта.

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