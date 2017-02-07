МВД Беларуси собирает доказательства по «делу Данкверта»

По данным правоохранителей, отдельные должностные лица Россельхознадзора безосновательно распространяли недостоверную информацию, которая дискредитировала белорусских производителей. Это, в свою очередь, повлекло ограничение поставок отечественной продукции на российский рынок.

В МВД отметили, что для предотвращения вреда экономическим интересам Беларуси подразделения по борьбе с экономическими преступлениями проводят доследственные проверки по ст. 249 Уголовного кодекса (дискредитация деловой репутации конкурента). Организованы проверки деятельности перерабатывающих предприятий.

Как сообщается на сайте министерства, МВД располагает данными, что отдельные должностные лица Россельхознадзора в интересах, не связанных с их профессиональной деятельностью, без наличия достаточных оснований и в нарушение норм международного права ограничивали возможность реализации белорусской продукции на территории России и распространяли недостоверную информацию, дискредитирующую отечественных производителей. По решению российского надзорного ведомства только в Минской области ограничивались поставки с 96 сельскохозяйственных предприятий. В результате этих действий убытки составили более 5 млн рублей.

В МВД заявили, что по каждому материалу будет проведено разбирательство. Собранные доказательства поступят в Следственный комитет Беларуси, который даст правовую оценку.

На «Большом разговоре с президентом» 3 февраля президент Александр Лукашенко предложил возбудить уголовное дело на главу Россельхознадзора Сергея Данкверта, который препятствует поставкам белорусской продукции в Россию и тем самым наносит ущерб Беларуси.