Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Горькая правда о гомеопатии
Яна Поплавская стала участницей реалити-шоу «Рублево-Бирюлево»
Пять ошибок, которыми родители портят ребенку сон
СМИ: у Памелы Андерсон роман с Джулианом Ассанжем
Лыжник выжил после падения с 40-метровой высоты И записал это на видео
Дочка Анны Седоковой собирается стать моделью (видео)
Герцогиня Кейт рассказала, чему учит своих детей
Фитнес-модель убили в одном из городских парков (видео)
Убийство врача было местью за смерть пациентки
"Нам хорошо и мы в домике": Канделаки рассказала о молодом муже
По столице Саудовской Аравии нанесен ракетный удар
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
Трамп сказал, что будет, если Калифорния отделится от США - СМИ
«Мы обеспокоены»: Путин и Трамп обсудили бои в ДНР
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
9Колесница для королевских похорон
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
20:09 (мск), источник: Telegraf.by

МВД Беларуси собирает доказательства по «делу Данкверта»

7 февраля в МВД Беларуси отчитались о предварительных результатах проверки по «делу Данкверта».

Источник: Telegraf.by

По данным правоохранителей, отдельные должностные лица Россельхознадзора безосновательно распространяли недостоверную информацию, которая дискредитировала белорусских производителей. Это, в свою очередь, повлекло ограничение поставок отечественной продукции на российский рынок.

В МВД отметили, что для предотвращения вреда экономическим интересам Беларуси подразделения по борьбе с экономическими преступлениями проводят доследственные проверки по ст. 249 Уголовного кодекса (дискредитация деловой репутации конкурента). Организованы проверки деятельности перерабатывающих предприятий.

Как сообщается на сайте министерства, МВД располагает данными, что отдельные должностные лица Россельхознадзора в интересах, не связанных с их профессиональной деятельностью, без наличия достаточных оснований и в нарушение норм международного права ограничивали возможность реализации белорусской продукции на территории России и распространяли недостоверную информацию, дискредитирующую отечественных производителей. По решению российского надзорного ведомства только в Минской области ограничивались поставки с 96 сельскохозяйственных предприятий. В результате этих действий убытки составили более 5 млн рублей.

В МВД заявили, что по каждому материалу будет проведено разбирательство. Собранные доказательства поступят в Следственный комитет Беларуси, который даст правовую оценку.

На «Большом разговоре с президентом» 3 февраля президент Александр Лукашенко предложил возбудить уголовное дело на главу Россельхознадзора Сергея Данкверта, который препятствует поставкам белорусской продукции в Россию и тем самым наносит ущерб Беларуси.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Жителям Рогачева предложили оплатить коммуналку бутылками и макулатурой
Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье
Мутко: российские тренеры не понимают, как работать без допинга
Россия начала поставки истребителей Су-35 в Китай
Мигрантам будут давать вид на жительство по балльной системе
Доля водки на российском алкогольном рынке выросла до 38,9%
Россиянам раздадут продовольственные карточки в 2017 году
Один из авторов меморандума о лженаучности гомеопатии потерял работу
Спорт
Каррера шпионит за «быками», Слуцкий в ЦСКА: обзор сборов В понедельник Массимо Каррера посетил контрольный матч «Краснодара» с корейским «Сувон Самсунг»
Авто
Как доехать из Москвы до Питера за 900 рублей Путешествовать одному — это скучно. И дорого! Именно поэтому все большим спросом пользуются сервисы совместных поездок
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
62-летний Джеки Чан расплакался на встрече со своими каскадерами В эфире телепередачи, посвященной 40-летию его команды, актер не сдержал слез
Недвижимость
Тарифы на тепло в России вырастут на 30%
Как получить бесплатную землю и что с ней делать?
Сбербанк подал иск о банкротстве петербургского застройщика
Стас Михайлов занялся строительным бизнесом
Леди
Как одеваться на свадьбу зимой (фото) Ваши друзья не смогли дождаться теплого времени года и решили отпраздновать свадьбу зимой? Рассказываем, какой наряд выбрать
Дети
Алла Довлатова готовится стать мамой в четвертый раз Прибавление в семье телеведущей ожидается в начале лета.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь