Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как получить бесплатную землю от государства?
5 привычек, которые отбирают у вас молодость
Яна Поплавская стала участницей реалити-шоу «Рублево-Бирюлево»
Как мы растим маленьких тиранов
Тина Канделаки поздравила мужа с 30-летием
Россиянам раздадут продовольственные карточки в 2017 годуМинпромторг и Минфин рассчитывают, что в 2017 году в России будет запущена программа продовольственной помощи населению
В Сети появились фотографии подросшей дочери Тома Круза
Как мы растим маленьких тиранов
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Необычные здания-спирали (фото)
"Нам хорошо и мы в домике": Канделаки рассказала о молодом муже
По столице Саудовской Аравии нанесен ракетный удар
Тина Канделаки поздравила мужа с 30-летием
28-летняя дочка Деми Мур и Брюса Уиллиса увеличила губы (фото)
Трамп сказал, что будет, если Калифорния отделится от США - СМИ
«Мы обеспокоены»: Путин и Трамп обсудили бои в ДНР
Самый дорогой Mercedes G-класса: эксклюзивные фото и видео
Как доехать из Москвы до Питера за 900 рублей
Фоторепортажи
9Колесница для королевских похорон
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
8Испанские демоны пробуждают весну
22:50 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Южноуралец за две недели убил 2 человек

Пенсионерку и приятеля.

51-летний житель Кусы (Челябинская область) обвиняется в убийстве и причинении смерти по неосторожности. Уголовное дело направлено в райсуд, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии следствия, в обоих случаях мужчина был пьян. В местном общежитии он повздорил с незнакомой 75-летней женщиной и заехал ей кулаком в лицо. Пенсионерка ударилась головой о металлическую раковину и вскоре умерла в больнице от черепно-мозговой травмы.

Через две недели буян до смерти забил обухом топора приятеля, с которым выпивал у себя дома.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Житель Тюменской области спалил дом соседей
Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье
Мутко: российские тренеры не понимают, как работать без допинга
Россия начала поставки истребителей Су-35 в Китай
Мигрантам будут давать вид на жительство по балльной системе
Доля водки на российском алкогольном рынке выросла до 38,9%
Россиянам раздадут продовольственные карточки в 2017 году
Один из авторов меморандума о лженаучности гомеопатии потерял работу
Спорт
Каррера шпионит за «быками», Слуцкий в ЦСКА: обзор сборов В понедельник Массимо Каррера посетил контрольный матч «Краснодара» с корейским «Сувон Самсунг»
Авто
Как доехать из Москвы до Питера за 900 рублей Путешествовать одному — это скучно. И дорого! Именно поэтому все большим спросом пользуются сервисы совместных поездок
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
62-летний Джеки Чан расплакался на встрече со своими каскадерами В эфире телепередачи, посвященной 40-летию его команды, актер не сдержал слез
Недвижимость
Как отличить хороший ремонт от плохого: мнение профи
Как получить бесплатную землю и что с ней делать?
Бесплатную приватизацию жилья продлят до 2019 года
Стас Михайлов занялся строительным бизнесом
Леди
Как одеваться на свадьбу зимой (фото) Ваши друзья не смогли дождаться теплого времени года и решили отпраздновать свадьбу зимой? Рассказываем, какой наряд выбрать
Дети
Алла Довлатова готовится стать мамой в четвертый раз Прибавление в семье телеведущей ожидается в начале лета.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь