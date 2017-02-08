Нижегородская прокуратура проверит центр, где девушка убила ребенка
Прокуратура Нижегородской области проверит
Прокуратура Нижегородской области проверит
Ранее управление СК по Нижегородской области сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении 15-летней девушки, которая подозревается в убийстве ребенка в реабилитационном центре для несовершеннолетних в городе Княгинино. По версии следствия, она зашла в спальную комнату, где находились две малолетние девочки, и
«Прокуратурой Нижегородской области организована проверка соблюдения действующего законодательства в ГКУ
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Нижегородской области Маргарита Ушакова сообщила, что взяла под контроль ситуацию с убийством девочки в Княгинино.