Нижегородская прокуратура проверит центр, где девушка убила ребенка

Ранее управление СК по Нижегородской области сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении 15-летней девушки, которая подозревается в убийстве ребенка в реабилитационном центре для несовершеннолетних в городе Княгинино. По версии следствия, она зашла в спальную комнату, где находились две малолетние девочки, и из-за малозначительного повода задушила одну из них. Подозреваемую задержали 5 февраля. Позже Княгининский районный суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу.

«Прокуратурой Нижегородской области организована проверка соблюдения действующего законодательства в ГКУ Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Княгининского района в связи с совершением особо тяжкого преступления в отношении малолетней. В ходе проверки будет дана оценка действиям сотрудников Центра, работавших с несовершеннолетними и их семьям по социальной реабилитации подростков и предупреждению совершения ими правонарушений», — говорится в сообщении.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Нижегородской области Маргарита Ушакова сообщила, что взяла под контроль ситуацию с убийством девочки в Княгинино.