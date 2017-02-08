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10:49 (мск), источник: РИА Новости

Нижегородская прокуратура проверит центр, где девушка убила ребенка

Прокуратура Нижегородской области проверит социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Княгининского района и даст оценку действиям его сотрудников после произошедшего в нем убийства 7-летней девочки, сообщает во вторник ведомство.

Ранее управление СК по Нижегородской области сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении 15-летней девушки, которая подозревается в убийстве ребенка в реабилитационном центре для несовершеннолетних в городе Княгинино. По версии следствия, она зашла в спальную комнату, где находились две малолетние девочки, и из-за малозначительного повода задушила одну из них. Подозреваемую задержали 5 февраля. Позже Княгининский районный суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу.

«Прокуратурой Нижегородской области организована проверка соблюдения действующего законодательства в ГКУ Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Княгининского района в связи с совершением особо тяжкого преступления в отношении малолетней. В ходе проверки будет дана оценка действиям сотрудников Центра, работавших с несовершеннолетними и их семьям по социальной реабилитации подростков и предупреждению совершения ими правонарушений», — говорится в сообщении.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Нижегородской области Маргарита Ушакова сообщила, что взяла под контроль ситуацию с убийством девочки в Княгинино.

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