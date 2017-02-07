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20:59 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Ветковском районе браконьер напал на инспектора ГАИ

В Ветковском районе задержана группа браконьеров, один из которых набросился на сотрудника ГАИ. Пришлось применять спецсредства.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Оперативные мероприятия по розыску нелегальных охотников проводились не в первый раз. Ранее в окрестных лесах находили останки незаконно убитых животных. Притом, что сезон охоты на копытных, кроме кабана, уже завершен.

В очередной операции кроме инспекторов природоохраны участвовали сотрудники ГУБОП и ГАИ. Экипажи были расставлены в нескольких местах. Автомобиль подозреваемых остановили недалеко от Ветки. Внутри находились трое жителей Гомеля, имевшие при себе расчехленное ружье и сумку с мясом.

Нарушители пытались договориться, однако понимания не нашли и решились на отчаянный шаг. Один из них набросился на сотрудника ГАИ, в то время как 19-летний сын браконьера попытался сбежать с оружием. Во время схватки одному из инспекторов пришлось использовать газовый баллончик. Чуть позже было найдено место в лесу, где браконьеры убили косулю.

О последствиях инцидента рассказали в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси:

— Все трое задержанных доставлены в СИЗО. При обыске по месту жительства у них найдены три ружья, около 50 кг мяса, фрагменты шкуры и рога — предположительно, лося. По факту незаконной охоты возбуждено уголовное дело.

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