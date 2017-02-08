Похитителя ящика с деньгами из офиса задержали в Нижнем

Похитителя ящика с деньгами из офиса на проспекте Ленина задержали в Нижнем Новгороде, сообщает ГУ МВД по Нижегородской области.

Ночью 6 февраля злоумышленник отжал пластиковое окно в офисном помещении, откуда похитил металлический ящик с денежными средствами в размере 120 000 рублей.

После обращения в полицию пострадавших, подозреваемый был задержан. Им оказался ранее судимый нижегородец. По части 2 статьи 158 УК РФ «Кража» возбуждено уголовное дело.