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21:24 (мск), источник: Kazinform

МВД опровергает связь соцсетей с самоубийством студентки из Караганды

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — МВД опровергает влияние соцсетей на решение о самоубийстве студентки из Караганды. Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор Департамента государственного языка и информации в МВД РК Алмас Садубаев.

Источник: Kazinform

«По факту смерти Сибиряковой проводится досудебное расследование по статье 105 УК РК “Доведение до самоубийства”. Информация о том, что самоубийство было совершено под влиянием социальных сетей является недостоверной. Преподаватели и родные потерпевшей в связи с последней информационной волной в обществе предположили о ее связи с “группами смерти”. Обстоятельства будут установлены в ходе следствия», — прокомментировал он.

По данным МВД Казахстана, в настоящее время проводится весь комплекс необходимых следственных мероприятий.

«Кроме того, призываем представителей СМИ не раздувать указанную тему в информационном пространстве, корректно освещать тему суицида, опираться только на комментарии компетентных органов. Граждан призываем сохранять спокойствие и не поддаваться панике», — резюмировал Алмас Садубаев.

Напомним, в ночь на 6 февраля в Караганде 19-летняя студентка колледжа Галина Сибирякова повесилась в ванной комнате на дверной ручке. Ранее Министерство внутренних дел Казахстана призвало родителей усилить контроль за виртуальной жизнью своих детей.

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